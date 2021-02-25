'Faiz artırmak toparlanmayı tehlikeye sokabilir'

Letonya haber ajansı LETA'ya konuşan Schnebel, faizleri aniden artırmanın finansal şartların sıkılaşmasına neden olacağı uyarısında da bulundu.

"İleriye baktığımızda, mali ve parasal politika desteğinin çok önemli olmaya devam edeceğini ve erkenden geri çekilmemesi gerektiğini görüyoruz" diye konuşan Schnabel, "İyileşen global büyüme görünümünün etkisi ile reel faizlerde ani bir artırım yapmak, ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabilir" dedi.

Schnebel, finansal şartlarda istenmeyen bir sıkılaşmanın yaşanmadığından emin olacaklarını da vurguladı.