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'Faiz artışı hisse senetlerini destekleyecek'

Goldman Sachs stratejistleri faizlerdeki artışın Avrupa hisse senetlerini destekleyeceğini söyledi.

06.01.2022 - 10:25 |
'Faiz artışı hisse senetlerini destekleyecek'

Goldman Sachs’ın Sharon Bell öncülüğündeki stratejistleri bir notta, artan faizlerin endekste faize duyarlı sektörler olması nedeniyle Avrupa hisse senetlerini destekleyici olduğunu belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre stratejistler paylaştıkları notta ABD’de mali desteğin sert biçimde düşeceğini, Avrupa’da ise tam tersine 2022 yılında büyümeyi desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

Uzmanlar, Avrupa bankalarını ve enerji hisselerini tavsiye ederken sağlık şirketlerini ucuz bulduklarını belirtti. Stratejistler ayrıca Avrupa’nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600 için yıl sonu tahminlerinin 530 olduğunu açıkladı. Endeks dün 494 seviyesinden kapanış yapmıştı.

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