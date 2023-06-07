'Faiz artışının etkisi daha uzun sürebilir'

Isabel Schnabel, ECB'nin faiz artışlarının reel ekonomiye geçişinin beklenenden daha uzun zaman alabileceğini belirtti.

Belçika gazetesi De Tijd'e demeç veren Schnabel, mevcut çalışan açığı göz önüne alındığında para politikası geçişinin normalden daha zayıf olabileceğini belirtti.

Schnabel sabit vadeli kredi faizlerin ayrıca daha etkili olduğunu ve bu yüzden sıkı para politikası etkisinin beklenenden daha uzun zaman alabileceğini kaydetti.