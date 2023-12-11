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'Faiz indirimi beklentileri aşırıya kaçtı'

Bank of America (BofA) piyasaların faiz indirimi beklentilerinde aşırıya kaçtığını, temkinli olunması gerektiğini belirtti.

11.12.2023 - 09:33 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi beklentileri aşırıya kaçtı'

Piyasanın gelecek yıl ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beş ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) altı faiz indirimi bekleyerek kendini aştığını savunan BofA, beklentilerin yumuşatılması gerektiğini söyledi.

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Çekirdek enflasyonun yüksek olduğunu ve manşet enflasyondan daha yapışkan olmaya devam ettiğini belirten BofA, enerji fiyatlarından kaynaklanan baz etkilerinin azalmasıyla 2024 yılının başlarında daha yüksek ve daha yapışkan manşet enflasyon riski gördüklerini vurguladı.

BofA, "Agresif piyasa fiyatlaması göz önüne alındığında merkez bankalarının önümüzdeki yıl, özellikle de yumuşak iniş senaryosunda daha az risk alacağını düşünüyoruz" dedi.

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