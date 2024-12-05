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Uzmanpara'Faiz indirimi için acele etmemize gerek yok'
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'Faiz indirimi için acele etmemize gerek yok'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarını düşürmek için aciliyet duygusu olmadığını söyledi.

05.12.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi için acele etmemize gerek yok'

Daly, PBS NewsHour'a verdiği röportajda "Acele etmemize gerek yok. Aciliyet duygusu yok, ancak politikamızı dikkatli bir şekilde kalibre etmeye devam etmemiz ve bugün sahip olduğumuz ve ileride sahip olmayı beklediğimiz ekonomiyle uyumlu olduğundan emin olmamız gerekiyor" dedi.

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Daly, politika yapıcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Aralık toplantısında en iyi hareket tarzını tartışacaklarını da sözlerine ekledi.

Bu yıl, faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkına sahip olan Daly, merkez bankasının bir sonraki toplantısında faiz indirimine destek verip vermeyeceğini söylemedi.

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