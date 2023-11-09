'Faiz indirimi için çok erken'

Guindos enflasyon görünümünde özellikle de temel fiyatlarda hala bazı riskler bulunduğu için Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesini tartışmak için erken olduğunu söyledi.

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Enerji fiyatlarındaki artış, euronun zayıflaması ve birim iş gücü maliyetlerindeki yükselişin halihazırda %2.9'a gerilemiş olan enflasyonun %2'ye düşmesi için 2025 yılına kadar zamana ihtiyaç olduğunu, enflasyonda potansiyel tehditlerin bulunduğunu söyleyen De Guindos, "Çeşitli risklerin bulunduğu çekirdek enflasyona odaklanmak esas. Faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin herhangi bir tartışma erken" dedi.