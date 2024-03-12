'Faiz indirimi için haziran sonrası beklenmeli'

Australian Financial Review iş zirvesinde, "Bence veriye bağımlı olmak zorundalar. Onların yerinde olsaydım beklerdim" diye konuşan Dimon, "Her zaman hızlı ve dramatik bir şekilde kesebilirsiniz. Burada güvenilirlikleri biraz tehlikede. Hatta hazirandan sonrasını bekler ve her şeyin çözülmesine izin verirdim" dedi.

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Piyasalar, Fed'in haziran ayında faizleri düşürme olasılığını %84 olarak görüyor ve yıl için 90 baz puanlık indirim fiyatladı.

Dimon, ABD ekonomisinin neredeyse bir patlama olarak nitelendirilebilecek kadar iyi durumda olduğunu söyledi, ancak yumuşak iniş söyleminin piyasalar tarafından toptan benimsenmesine karşı uyarıda bulundu. Bir tür resesyon olasılığını yaklaşık %65 olarak değerlendirdi ve stagflasyon olasılığını göz ardı etmeyi reddetti.

Dimon, 2023'ün sonlarından bu yana borç ve hisse senedi piyasalarındaki artışın bazı balon benzeri özelliklere sahip olduğunu söyledi ve bunu kısmen pandemi dönemindeki mali ve parasal teşviklerin mirasına bağladı.