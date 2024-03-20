Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'Faiz indirimi için taahhütte bulunamayız'
Haberler Uzmanpara 'Faiz indirimi için taahhütte bulunamayız'

'Faiz indirimi için taahhütte bulunamayız'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ilk faiz indiriminden sonra bile faiz indirimi patikası için taahhütte bulunamayacaklarını söyledi.

20.03.2024 - 13:10 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi için taahhütte bulunamayız'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürmeye başladıktan sonra bile önceden belirlenmiş sayıda faiz indirimi taahhüdünde bulunamayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Lagarde, "Kararlarımızın verilere bağlı kalması ve toplantıdan toplantıya, yeni bilgiler geldikçe bunlara yanıt verilmesi gerekecek. Bu, ilk faiz indiriminden sonra bile belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunamayacağımız anlamına geliyor" diye konuştu.

YSK paylaştı! Bazı seçim yasakları yarın başlıyor

YSK paylaştı! Bazı seçim yasakları yarın başlıyor
Gazze'de insani felaket: Can kaybı 32 bine dayandı

Gazze'de insani felaket: Can kaybı 32 bine dayandı