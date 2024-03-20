'Faiz indirimi için taahhütte bulunamayız'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürmeye başladıktan sonra bile önceden belirlenmiş sayıda faiz indirimi taahhüdünde bulunamayacağını söyledi.

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Lagarde, "Kararlarımızın verilere bağlı kalması ve toplantıdan toplantıya, yeni bilgiler geldikçe bunlara yanıt verilmesi gerekecek. Bu, ilk faiz indiriminden sonra bile belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunamayacağımız anlamına geliyor" diye konuştu.