'Faiz indiriminden bahsetmek için erken'

De Guindos, ECB internet sitesinde yer alan röportajında, "Faiz oranları yapmaları gerekeni yapıyor, yani enflasyonu düşürüyor. Ekonomik faaliyet azaldığında da enflasyon yavaşlar. Enflasyonun istikrarlı bir şekilde hedefimiz olan %2'ye yaklaştığını gördüğümüzde, para politikası gevşemeye başlayabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için henüz çok erken" dedi.

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De Guindos, "İlk faiz indirimlerini ne zaman görmeyi bekleyebiliriz?" yönündeki soruya, "Yeterince uzun bir süre devam etmesi halinde mevcut faiz oranları enflasyonun %2'ye düşmesine yardımcı olacaktır. Biz verilere bağlıyız. Veriler olumlu ancak yine de para politikamızı değiştirmemiz için yeterli değil. Dolayısıyla faiz oranlarında bir indirimden bahsetmek için henüz çok erken" yanıtını verdi.