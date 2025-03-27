'Faiz indirimleri devam edebilir'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks'a göre mevcut ekonomik gidişatın devam etmesi halinde ECB borçlanma maliyetlerini muhtemelen daha da düşürebilir.

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Bloomberg TV'ye konuşan Kazaks, "ECB'nin temel senaryosunun devam etmesi halinde, muhtemelen gelecekte faiz oranlarında kademeli bir düşüş umabiliriz. Ancak bu noktada belirsizlik çok yüksek ve belirsizliğin ana kaynağı jeopolitik" diye konuştu.

Kazaks ayrıca, "Tarifeler bir başka belirsizlik kaynağı ve Çin ihracatını Avrupa'ya yönlendirebilir. ABD ticaret politikasındaki günlük değişiklikler planlamayı zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.