'Faiz indirimleri devam etmeli'

Belçika'nın VRT televizyonuna konuşan Wunsch, "Temel senaryomuzda tahminimiz gerçekleşirse, faiz oranlarını daha da düşürebiliriz. Ancak hizmet enflasyonunun yüksek kalmaya devam etmesi halinde bunun daha yavaş gerçekleşmesi yönünde küçük bir risk görüyorum" dedi.

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Wunsch, tüketici fiyatlarındaki artışın "aşağı yukarı kontrol altında olduğunu" belirtirken, "Ancak hizmet enflasyonu, mal ve enerji hariç enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla bu o kadar kolay değil ve eğer toparlanma geliyorsa, ki öyle olmasını umuyoruz, enflasyonun daha uzun bir süre %2'nin üzerinde kalması pekala mümkün" diye konuştu.

"Avrupa'daki toparlanma giderek yavaşlıyor" diyen Wunsch sözlerini şöyle sürdürdü: "2023'te bir toparlanma göreceğimizi düşünmüştük ama bu gerçekleşmedi. 2024 yılında da nispeten yavaş ilerliyor. Hala kısmen konjonktürel ama giderek yapısal bir hal alıyor."