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Uzmanpara'Faiz indirimleri için her şey yolunda değil'
HaberlerUzmanpara'Faiz indirimleri için her şey yolunda değil'

'Faiz indirimleri için her şey yolunda değil'

BMI Baş Ekonomisti Cedric Chehab, ABD'nin son enflasyon rakamlarının daha iyi göründüğünü, ancak büyümede bir şok yaşanmadığı sürece ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yeniden başlaması için her şeyin yolunda gitmediğini öne sürdü.

13.03.2025 - 09:18 | | Foreks Haber
'Faiz indirimleri için her şey yolunda değil'

Chehab, ABD'deki dezenflasyonun büyük bir kısmının son aylarda mal fiyatlarındaki düşüşlerden kaynaklandığını belirtti.

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Trump yönetiminin mallara uygulayacağı büyük gümrük vergilerinin çok yakında fiyatlarda bir sıçrama yaratabileceğini, bunun da malların yeniden enflasyona katkıda bulunacağı anlamına geldiğini söyleyen Chehab, "Bu durumun yakın vadede enflasyon tahmininde bulunmayı ve Fed'in doğru yönlendirmede bulunmasını zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.

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