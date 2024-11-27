'Faiz indirimleri konusunda dikkatli olunmalı'

Schnabel, "Zira borçlanma maliyeti halihazırda ekonomiyi artık dizginleyemeyecek bir seviyeye yaklaşmış durumda ve daha da aşağıya inmek geri tepebilir" dedi.

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Schnabel, yetkililerin para politikasını gevşetmeye devam edebileceklerini ancak bunu faiz oranlarını nötr eşik olarak adlandırılan seviyenin altına çekmekten kaçınmak için kademeli olarak yapmaları gerektiğini söyledi.

Çok fazla gevşemenin değerli politika alanını israf edebileceği konusunda uyaran Schnabel, "Enflasyon görünümü göz önüne alındığında, gelen veriler temel çizgimizi doğrulamaya devam ederse kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Faiz için kesin olarak ölçülemeyen nötr seviyeyi %2 ila %3 olarak tahmin eden Schnabel, bu oranın Yunanistan'dan Yannis Stournaras ve Portekiz'den Mario Centeno gibi daha güvercin yetkililerin önerdiğinden daha yüksek olduğunu belirtti. Schnabel, bu yıl şimdiye kadar yapılan üç çeyrek puanlık indirimin ardından mevduat faizinin %3,25'te kalmasıyla birlikte şu anda bu orandan "çok uzakta olmayabiliriz" dedi.