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Uzmanpara'Faiz indirimleri konusunda sabırlı olmalıyız'
HaberlerUzmanpara'Faiz indirimleri konusunda sabırlı olmalıyız'

'Faiz indirimleri konusunda sabırlı olmalıyız'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz indirimleri konusunda sabırlı olmanın mantıklı olduğunu söyledi.

08.02.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
'Faiz indirimleri konusunda sabırlı olmalıyız'

Barkin, çarşamba günü MarketWatch'a verdiği bir röportajda ABD ekonomisinin nereye gittiğine dair tüm belirsizlikler göz önüne alındığında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmek için acele etmemesinin iyi bir fikir olduğunu söyledi.

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"Dürüst olmak gerekirse benim tahminim belirsiz. Bu yüzden sabırlı olmanın makul bir fikir olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Barkin, ekonomik verileri kullanarak ekonominin nereye gittiğine dair inandırıcı ancak birbirinden çok farklı hikayeler anlatılabileceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Barkin, "Size sağlıklı bir ekonomi ve yumuşayan enflasyon hikayesi anlatabilirim, ancak size bir sürü başka hikaye de anlatabilirim. Ben daha çok yüksek belirsizlik dünyasındayım" diye konuştu.

Bu yıl FOMC'nin oy hakkına sahip bir üye olan Barkin, enflasyonun son yedi ayda güzel bir şekilde düştüğünü söyledi. Aynı zamanda bu süre zarfında mal fiyatlarında görülen önemli düşüşün bir "aldatma hareketi" olabileceğinden ve önümüzdeki aylarda yeniden toparlanabileceğinden endişe duyduğunu da vurguladı

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Barkin, bu yıl kaç faiz indirimi beklediğine ilişkin soruları geçiştirerek, "Faiz oranlarına odaklanmıyorum. Ekonomiye odaklanıyorum çoklu ekonomik sonuçlardan hangisine doğru gittiğimiz konusunda daha fazla güven duymak istiyorum" dedi.

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