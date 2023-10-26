Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Yurt içi piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın faiz kararındaydı. Banka politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesinden yüzde 35’e çıkardı. Peki kritik gelişme sonrası piyasalarda yön ne oldu?

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GRAM ALTINDAN İLK TEPKİ

Haftanın dördüncü işlem gününe 1789 liradan başlayan gram altın 1800 lira olan kritik eşiğin üzerine çıktı. 1808 liraya kadar yükselen gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra bir miktar geriledi.

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Faiz kararı öncesinde 1796 lira seviyesinde bulunan gram altın şu sıralarda 1788 liradan işlem görüyor.

BORSA HAREKETLENDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.23 oranında yükselişle 7516 puan seviyesinden başladı.

Faiz kararı öncesinde 2.13 oranında yükselişle 7582 puandan işlem gören BIST 100 endeksi karar sonrası hareketlendi. Endeks şu sıralarda 2.92 oranında artışla 7648 puan seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 7741 puan seviyesi test edildi.

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Bankacılık endeksi yüzde 2.94 oranında yükselişle 8020 puan, sanayi endeksi yüzde 3.27 oranında artışla 12400 puan seviyesinde hareket ediyor.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.01, en yüksek ise 28.36 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.74 lira ile sakin seyrediyor.