Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 20 Ekim ile biten haftada 1 milyar 627 milyon dolar artarak 126 milyar 125 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı

Brüt döviz rezervleri 740 milyon dolar azalarak 83 milyar 307 milyon dolardan 82 milyar 567 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 20 Ekim haftasında 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi.