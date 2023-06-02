'Faiz konusunda aceleci olma zamanı değil'

Le Monde gazetesine konuşan Panetta, faiz artırımında nihai noktaya çok uzak olmadıklarını düşündüklerini belirterek, "Faiz artırımı konusunda çok aceleci olma zamanı değil" değerlendirmesini yaptı.

"Yüzde 6,1 enflasyonun çok yüksek olduğuna kuşku yok, ancak insanlar korkmamalı. Enflasyonu yüzde 2 hedefine getireceğiz" diye konuşan Panetta, ECB'nin faizi kararlı bir şekilde yüzde -0,50'den yüzde 3,25'e getirdiğini ve enflasyonun düşmekte olduğunu belirtti.