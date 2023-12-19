'Faiz oranları 2024'te düşürülmeli'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau faiz oranlarının düşürülmesinin 2024 yılında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
19.12.2023 - 11:02 | | Foreks Haber
France Inter radyosuna konuşan Villeroy enflasyonun "şimdi ile en geç 2025 arasında" %2'ye düşmesi gerektiğini yineledi.
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Villeroy, "Enflasyon Fransızlar için bir numaralı endişe kaynağıydı ve tekrar düşmeye başlıyor" diye konuştu.