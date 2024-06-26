'Faiz oranları kademeli olarak düşebilir'

Panetta, Helsinki'de yaptığı açıklamada, "Mevcut makroekonomik tablo, parasal duruşun normalleşmesiyle tutarlıdır. ECB bu süreci usulüne uygun olarak birkaç hafta önce başlattı ve temel senaryoda bunu kademeli ve sorunsuz bir şekilde sürdürecek" dedi.

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Eski ECB yönetim kurulu üyesi Panetta, "Ayrıca iletişimlerimizde örtülü veya açık tahminlerden kaynaklanabilecek 'sıradan' sözlü yönlendirmelerden kaçınarak dikkatli olmalıyız" dedi.

Panetta ayrıca hizmet maliyetlerinin kalıcılığıyla ilgili bu fiyatların her zaman mallara göre daha hızlı arttığını savundu.