Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'Faiz oranları kademeli olarak düşebilir'
Haberler Uzmanpara 'Faiz oranları kademeli olarak düşebilir'

'Faiz oranları kademeli olarak düşebilir'

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyon düştükçe faiz oranlarını kademeli olarak düşürebileceğini söyleyerek, yapışkan hizmet maliyetlerine ilişkin son zamanlardaki endişelerin çoğunun abartıldığını savundu.

26.06.2024 - 13:36 | | Foreks Haber
'Faiz oranları kademeli olarak düşebilir'

Panetta, Helsinki'de yaptığı açıklamada, "Mevcut makroekonomik tablo, parasal duruşun normalleşmesiyle tutarlıdır. ECB bu süreci usulüne uygun olarak birkaç hafta önce başlattı ve temel senaryoda bunu kademeli ve sorunsuz bir şekilde sürdürecek" dedi.

Haberin Devamı

Eski ECB yönetim kurulu üyesi Panetta, "Ayrıca iletişimlerimizde örtülü veya açık tahminlerden kaynaklanabilecek 'sıradan' sözlü yönlendirmelerden kaçınarak dikkatli olmalıyız" dedi.

Panetta ayrıca hizmet maliyetlerinin kalıcılığıyla ilgili bu fiyatların her zaman mallara göre daha hızlı arttığını savundu.

Diyarbakır'daki yangın böyle başlamış! Bir anda alev aldı

Diyarbakır'daki yangın böyle başlamış! Bir anda alev aldı
Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 heyecanı

Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 heyecanı