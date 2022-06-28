'Faiz piyasası resesyon riskini düşük fiyatlıyor'

2023 yılı başlarında oluşacak ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi için beklentilerin geçtiğimiz birkaç haftada düştüğünü belirten Goldman Sachs Stratejisti Praveen Korapaty, "2024 yılı Fed fonları fiyatlaması resesyon riskini olduğundan düşük görüyor. Enflasyonun yüksek seyretmeye devam etme riski resesyon korkularının getiri eğrisini nasıl etkilediğini karmaşıklaştırıyor" dedi.

Fed swap faiz oranının 2023 yılı Mart ayında yüzde 3,60 civarında tepe yapacağına işaret ediyor. İki hafta önce bu oran yüzde 4 civarındaydı.