'Faizler kademeli bir şekilde düşmeli'

TSF Radyosu'nun internet sitesine konuşan Centeno, "İstikrar mantığında, faiz oranlarının aceleyle değil, tereddüt etmeden kademeli bir şekilde düşmesini tercih ederim. Normalde merkez bankaları daha hızlı hareket etmek zorunda kaldıklarında bu süreçte bir şeylerin iyi gitmediği anlamına gelir" dedi.

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"Elimizdeki tüm göstergeler enflasyonun düşmekte olduğunu gösteriyor. Orta vadede enflasyon için %2'lik bir hedefimiz var" diye konuşan Centeno, "Faiz oranlarında indirim sadece enflasyon %2'ye ulaştığında gerçekleşmez. İşler böyle yürümüyor, çünkü bu rakama doğru bir yakınsama olduğunu biliyoruz ve bu yakınsama sabitlendiği, sağlam ve sürdürülebilir olduğu sürece para politikası tepki verebilir. Para politikasının kredibilitesinin en önemli unsuru enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızdır, çünkü enflasyonun faiz oranlarındaki artıştan bekleyebileceğimizden daha büyük olumsuz etkileri vardır" ifadelerini kullandı.