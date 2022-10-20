'Faizler sonsuza kadar yukarı gitmeyecek'

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "önden yüklemeli" agresif faiz artırımlarını gelecek yılın ilk çeyreğinde sona erdirmesini ve para politikasını yeterli şekilde sınırlayıcı tutmaya geçmesini beklediğini bildirdi.

Faiz oranlarının halihazırda Fed yetkililerinin projeksiyonlarından öngörülen orta noktanın üzerine çıkması ihtiyacı görmediğini belirten Bullard, "Hedefimiz faizleri enflasyonu aşağı çekecek anlamlı şekilde sınırlayıcı seviyeye getirmek. Ancak bu, faizlerin sonsuza kadar yukarı gideceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Piyasaların halihazırda kasım ayı için 75 baz puanlık bir artırımı az-çok fiyatladığını belirten Bullard, aralık ayı FOMC toplantısında kaç baz puanlık bir artırıma destek vereceğine karar vermesi için çok erken olduğunu vurguladı.

"Fed önce faizi doğru seviyeye getirmeli ve sonra verilere daha bağlı şekilde hareket etmeli" diye konuşan Bullard, 2023 yılında daha iyi enflasyon dinamikleri ile karşı karşıya kalınması olasılığı gördüğünü belirtti.