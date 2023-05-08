'Faizleri artırmaya ihtiyaç olabilir'

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üyelerinin geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artırarak "iyi bir karar" verdiklerini belirtirken, haziran toplantısı için "açık fikirli" olmaya hazır olduğunu söyledi.

Haziran toplantısında faizleri hala artırmaya ihtiyaç duyabileceklerini belirten Bullard, "verilere bakılarak karar verilmesi" taraftarı olan mevkidaşlarına katıldığını söyledi.

Enflasyondaki yavaş ilerleme nedeniyle politika faizinin "daha yukarı" gitmeye ihtiyaç duyacağını değerlendirdiğini belirten Bullard, "Ancak verilere bağlı hareket etmeye ve ön yargılı olmamaya istekliyim. Faizi yüzde 5 seviyesinin üzerine taşımış olmamız etkileyici" ifadelerini kullandı.

Faizde ulaşılan yüzde 5-5,25 seviyesinin gidilmesi gereken seviyenin "alt bandı" olabileceğini değerlendiren Bullard, yaptığı projeksiyonların faizin enflasyonun istikrarlı bir aşağı trende sokulması için 50 baz puan daha yukarı gitmeye intiyacı olabileceğine işaret ettiğini vurguladı.