'Faizlerin uzun süre yüksek kalması gerekebilir'

Yüksek borçlanma maliyetlerinin bazı zayıf faaliyet belirtilerini şiddetlendirerek borçlanma maliyeti kararlarını "daha hassas" hale getirme riskinin arttığını kabul eden Greene, "Ancak çıktı verileri karışık olmaya devam ediyor ve enflasyonun sürekliliği konusunda daha fazla endişelenmeye devam ediyorum" dedi.

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Greene son iki toplantıda faiz artırımına devam edilmesi yönünde oy kullandı.

Para politikasında çok az şey yapmanın çok fazla şey yapmaktan daha büyük bir risk olduğunu ifade eden Greene, geçen hafta yayınlanan beklenenden daha güçlü bir satın alma yöneticileri anketinin ve dirençli tüketici güveninin ekonominin düşünülenden daha güçlü olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Greene, "Bence sadece beklenenden daha zayıf bir faaliyet riski değil, aynı zamanda beklenenden daha güçlü bir faaliyet riski de var ve bu yüzden enflasyona odaklanmaya devam ediyorum" dedi.