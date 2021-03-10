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Fas'a 617 milyon euro destek sağlandı

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Fas'a geçen yıl 617 milyon euro finansman desteği sağladığı bildirildi.

10.03.2021 - 08:04 | | AA
Fas'a 617 milyon euro destek sağlandı

Avrupa Yatırım Bankası'nın Fas Temsilcisi Anna Barone, sanal ortamda düzenlediği toplantıda, 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkeye sağlanan finansal desteğin, 2019'a göre iki kat arttığını belirten Barone, bu rakamın 2020'de 617 milyon euroya yükseldiğinin altını çizdi.

Barone, bankanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, Fas'a acil ve hızlı destek vermek için "Avrupa Takımı" girişimi çerçevesinde güçlü bir şekilde harekete geçerek, önceden imzalanmış kredilerin kullandırılmasını "istisnai bir şekilde" hızlandırdığını da kaydetti.

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