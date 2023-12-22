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FAST'te limit 50 bin TL'ye yükseltildi

Bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde üst limit 50 bin liraya yükseltildi.

22.12.2023 - 10:26 |
FAST'te limit 50 bin TL'ye yükseltildi

Herhangi bir zaman dilimine takılmadan anında para göndermeyi sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artışına gidildi.

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50 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

İşlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL’ye yükseltildi. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma EFT yapılabilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL’ye kadar işlem yapılabiliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN SİTESİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021’de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100.000 TL’ye kadar işlem yapılabilmektedir."

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