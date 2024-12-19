Fed, 2024'ü indirimle tamamladı

Küresel ekonomilerin çoğunda yaklaşık 2 yıldır devam eden "şahin" politikaların ardından bir çok büyük merkez bankasının faiz indirimlerine başladığı 2024'te Fed de para politikasında değişikliğe gitti.

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Ekonomik büyüme ve enflasyon dengesini gözeten Fed'in kararları, küresel piyasalarda yakından takip edildi. Yıla faiz oranlarını sabit tutarak başlayan Fed, eylül ayı itibarıyla yaptığı faiz indirimleriyle sıkı duruşunu gevşetti.

YILIN BÜYÜK KISMINDA FAİZ ORANLARINI SABİT TUTTU

Fed, ocak ayında düzenlenen 2024'ün ilk toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Bankanın para politikası karar metninde, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven duyulana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağı belirtildi.

Enflasyonun yavaşladığına dair işaretlere rağmen mart ayında da faiz oranlarını değiştirmeyen Fed, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell da mart toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun düştüğüne dair daha fazla güven kazanmak istediklerini vurguladı.

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Fed, ekonomik verilerden alınan karışık sinyaller nedeniyle mayıs ayında da faiz oranlarını sabit bıraktı. Mayıs ayı toplantısı sonrası Powell, enflasyona ilişkin verilerin beklentilerin üzerinde geldiğini, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etti.

Haziran ayında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen Fed, temmuz ayında da politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralıkta bıraktı. Para politikasını gevşetme konusunda temkinli bir duruş sergileyen Fed Başkanı Powell, bankanın temmuz ayındaki toplantısının ardından faiz indiriminin eylülde masada olabileceğinin sinyalini verdi.

Fed, yılın büyük bir kısmında faiz oranlarını sabit tutarak 2022 ve 2023 yıllarındaki agresif faiz artırımlarının etkilerini gözlemleme imkanı buldu.

İLK FAİZ İNDİRİMİ 4 YIL ARADAN SONRA EYLÜL AYINDA GELDİ

Eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika. faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Böylece Fed, gevşeme döngüsüne "jumbo" faiz indirimiyle başlamış oldu.

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Fed Başkanı Powell, bankanın ilk faiz indiriminin ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

Kasım ayında da faiz indirimlerine devam eden Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Fed, 17-18 Aralık'taki yılın son toplantısında da politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Son kararla birlikte Banka bu yıl art arda 3 toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu.

Bankanın faiz indirimi kararları, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine düşürülürken ekonominin ve iş gücü piyasasının gücünün korunması hedefiyle alındı.

ABD'de Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi gören enflasyonun, son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmesi ve çekirdek enflasyonun da yüzde 3,3 seviyelerinde gerçekleşmesi Fed'in bu süreçte faiz indirimlerine olanak tanıdı.

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FED EN SON 2020'DE FAİZ İNDİRMİŞTİ

Fed, Mart 2020'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN 2025'TE YAVAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yılın son toplantısının ardından tahminlerini de paylaşan Fed, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatabileceğinin sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

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Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e yukarı yönlü revize edildi. Enflasyon tahminleri 2026 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltilirken, 2027 için yüzde 2 olarak korundu.

Söz konusu tahminler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın politikaları nedeniyle, enflasyonun gelecek yıl beklenenden daha yapışkan olmasının öngörüldüğünü gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell da dün düzenlediği basın toplantısında, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.