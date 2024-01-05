'Fed, 250 baz puan faiz indirebilir'

Financial Times'a konuşan Michele, "Yüzde 5,5'lik Fed faiz oranı ve niceliksel sıkılaştırma enflasyonu aşağı çekmek ve yüzde 3'e yakın olan işsizlik için tasarlanmıştı. Ancak enflasyon çok düştü. Bakmaktan hoşlandığımız şeylerden biri de çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun altı aylık yıllıklandırılmış oranıdır. Bu ölçüte göre enflasyon yüzde 1,9 ile Fed'in yüzde 2'lik hedefinin altında. İki ya da üç yıl önce bu oran yüzde 6,6'ydı. Enflasyon düştükçe reel Fed fonları oranı da yükseldi. Dolayısıyla Fed temmuz ayından bu yana faiz artırmamış olsa da politika daha sıkı hale geldi. Fed'in burada faizleri düşürmek için çok fazla kapasitesi var" dedi.

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Fed'in 250 baz puanlık bir indirim yapması halinde faizin %2,75-3 seviyesine ineceğine işaret eden Michele, "Bize nötr oranın yüzde 2,5 civarında olduğunu söylediler. Eğer öyleyse bu yaklaşık yüzde yarımlık bir reel Fed faiz oranı anlamına gelir. Yani bu bile bugün nötr olarak kabul ettikleri seviyeye doğru iniyor" değerlendirmesini yaptı.

"Fed'e şapka çıkarıyorum, yumuşak bir iniş tasarladılar. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine oldukça yaklaştınız. İşsizlik oranı 24 ay üst üste yüzde 4 ya da altında seyretti. Tam istihdam ve fiyat istikrarı şeklindeki ikili görevlerini yerine getirdiler" ifadelerini kullanan Michele, "Yumuşak inişin sürdürülmesinin zor olduğunu düşünüyorum ve yumuşak inişte kalmayı sağlamak için en iyi umut faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye başlamak, aksi takdirde reel oranlar çok güçlü bir rüzgar olacaktır. Faizler çok hızlı düşürülürse işlerin yeniden hızlanması riskiyle karşı karşıya kalınır" diye konuştu.