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Fed acil kredi programının faizini yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed) acil kredi programının faizini yükseltti. Program planlandığı gibi 11 Mart'ta sona erecek.

25.01.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
Fed acil kredi programının faizini yükseltti

Fed, Silicon Valley Bank'ın çöküşünün daha geniş bir mali krizi tetikleme tehdidinin ardından geçen yıl bankalar için oluşturulan acil kredi prognamının faizini yükseltti ve programın planlandığı gibi 11 Mart'ta kapanacağını söyledi.

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Fed, Banka Vadeli Fonlama Programı (BTFP) olarak adlandırılan bu acil kredi programından kullanılan yeni kredilerin faiz oranını ABD'li kredi kuruluşları için popüler ve karlı bir arbitraj fırsatı haline gelmemesi için yükseltti.

Fed yeni kredilere uygulanan faiz oranının, kredinin verildiği gün rezerv bakiyelerine uygulanan faiz oranından daha düşük olmayacağını açıkladı. Bunun sonucunda yeni borçlanma maliyetlerinde yaklaşık 50 baz puanlık bir artış meydana geldi. BTFP kredi oranı salı günü %4,93 iken, rezerv bakiyeleri şu anda %5,40 olarak gerçekleşiyor.

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