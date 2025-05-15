'Fed aralık ayına kadar faizi sabit tutabilir'

Analistler, “Baz senaryomuz bir sonraki faiz indiriminin Aralık ayında yapılacağı ve bunu 2026 yılının ilk çeyreğinde 25 baz puanlık iki indirimin daha izleyeceği yönünde” dedi.

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Bu indirimlerin Fed fon oranını %3,50-%3,75 aralığına getireceğini ve bunun da Deutsche Bank'ın nötr görüşü ile uyumlu olduğunu belirten analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalmasının ABD iş gücü piyasasında daha keskin bir bozulma riskini azalttığını, ancak diğer tarife eylemlerinin enflasyonu Fed için rahatsız edici derecede yüksek seviyelerde tutmasının muhtemel olduğunu vurguladı.