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Fed bankalara sıkı kurallar uygulayabilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Silicon Valley Bank'ın (SVB) batması sonrasında SVB'ye benzeyen orta ölçekli bankalar için kuralları ve gözetimi sıkılaştırmayı değerlendirdiği belirtildi.

15.03.2023 - 10:07 |
Fed bankalara sıkı kurallar uygulayabilir

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Fed, Başkan Yardımcısı Michael Barr tarafından yapılacak gözden geçirme sonrasında orta ölçekli bankalara ilişkin uygulamakta olduğu bir dizi kuralı yeniden değerlendirecek.

Kaynaklar, Fed'in halihazırda Wall Street'in en büyük bankalarına uyguladığı sınırlamaları varlıkları 100-250 milyar dolar arasında olan bankalara doğru genişletmesi potansiyeli bulunduğunu ifade etti. SVB'nin 209 milyar dolar varlığı bulunuyordu.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın yapmaya başladığı gözden geçirmenin sonuçları 1 Mayıs'ta açıklanacak.

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