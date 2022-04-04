Fed Başkanı Powell aralıksız çalıştı

Bu, Powell'ın Fed'in pandemi ile kriz müdahalesine derinlemesine girdiği 2020 yılı Mayıs ayından bu yana ilk kez hem cumartesi hem de pazar günü personelle görüştüğü ilk hafta sonu oldu.

Powell, 26 Şubat Cumartesi günü personelle 45 dakikalık iki toplantı yaptı ve ABD Hazine Bakanlığı'nda bir saatlik toplantıya katıldı. 27 Şubat Pazar günü ise personelle hem öğleden önce hem de öğleden sonra iki kez daha bir araya geldi.