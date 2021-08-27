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Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklama

Fed Başkanı Powell önemli açıklamalarda bulundu. Powell, "Enflasyonda geçici dalgalanmalara yanıt vermek iyilik yapmaktan çok zarar verebilir. Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır." ifadelerini kullandı.

27.08.2021 - 17:14 |
Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklama

Fed Başkanı Powell konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgücü piyasasında önemli atıl kapasite devam ederken ve pandemi sürerken böyle bir hata zarar verici olabilir. Yüksek enflasyon rakamlarının geçici olduğunun kanıtlanması büyük olasılık.

Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelir ise, Fed kesinlikle buna yanıt verir, enflasyonun hedefimiz ile tutarlı hale geri dönmesini sağlayacak araçları kullanır.

Yüzde 2 enflasyona sürdürülebilir temelde ulaşılıp ulaşılmadığını zaman söyleyecek. Varlık alımının azaltımı ve hızı faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyecek.

Temmuz toplantısında bu yıl içinde varlık alımlarının azaltılmasına başlanmasının iyi olabileceğini düşündüğümü ifade ettim. Fed politikası şu anda iyi konumlanmış durumda."

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