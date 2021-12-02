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Fed Bej Kitap raporu yayımlandı

ABD Merkez Bankası (Fed) güçlü talebe rağmen tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve iş gücü arzında yetersizliğin ABD'de büyümeyi kısıtladığını bildirdi.

02.12.2021 - 07:27 |
Fed Bej Kitap raporu yayımlandı

Fed dün yayınladığı Bej Kitap raporunda, tüketici harcamalarının ülke genelinde güçlü olmaya devam ettiği, ancak düşük stokların bu talebin karşılanmasını engellediğini belirtirken, güçlü talebin şirketlerin fiyatları artırmalarına imkan verdiğini ve fiyat artışlarının ekonominin genelinde yaşandığını da vurguladı.

Raporda, "Fiyatlar ılımlıdan güçlüye doğru bir hızla yükseldi, fiyat artışları ekonominin geneline yaygın olarak gerçekleşti. Ham maddelere güçlü talep, lojistik zorluklar ve iş gücü piyasasındaki daralma genele yaygın şekilde girdi maliyetlerini artırdı" ifadelerine yer verildi.

Ekim ayının başları ile kasım ayı ortası arasındaki dönemde 12 bölgesel Fed'den derlenen bilgilerle hazırlanan Bej Kitap'ta, Fed ile temas kuran işletmeler iş gücüne güçlü talep olduğunu, ancak işe alım ve işçileri elde tutma konusunda zorluklar yaşadıklarını da vurguladılar.

Fed Bej Kitap raporu, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında değerlendirilecek.

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