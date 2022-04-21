Fed Bej Kitap raporu yayınlandı
ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap adını verdiği raporda ABD ekonomisinin şubat ayından nisan başına kadar ılımlı hızda genişlediğini belirterek işletmelerin yüksek enflasyon ve iş gücü sıkıntısından çok az soluk alma zamanının olduğunu kaydetti.
21.04.2022 - 09:32 |
Fed'in Bej Kitap raporu yayınlandı. İş gücünden mallara her şeyde talebin arzdan daha ileri gitmesi ile enflasyonun endişe yaratmaya devam ettiği belirtilen raporda Rusya'nın Ukrayna işgali ile enerji ve gıda maliyetlerinin hızlı arttığı vurgulandı.
Rapor "Tedarik zinciri darboğazları, iş gücü piyasası sıklığı, yüksek girdi maliyetleri şirketlerin talebi karşılamasında zorluklar oluşturmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Bej Kitap'a göre gelecek büyümede görünümler son jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatlar tarafından gölgeleniyor.
Rapor, Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puan artış beklerken bu yıl bir dizi artışa devam edilmesini öngörüyor.