Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Fed'in Bej Kitap raporu yayınlandı. İş gücünden mallara her şeyde talebin arzdan daha ileri gitmesi ile enflasyonun endişe yaratmaya devam ettiği belirtilen raporda Rusya'nın Ukrayna işgali ile enerji ve gıda maliyetlerinin hızlı arttığı vurgulandı.

Rapor "Tedarik zinciri darboğazları, iş gücü piyasası sıklığı, yüksek girdi maliyetleri şirketlerin talebi karşılamasında zorluklar oluşturmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bej Kitap'a göre gelecek büyümede görünümler son jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatlar tarafından gölgeleniyor.

Rapor, Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puan artış beklerken bu yıl bir dizi artışa devam edilmesini öngörüyor.