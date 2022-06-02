Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Fed mayıs ayı Bej Kitap raporunu yayınladı. Buna göre 12 Fed bölgesinden 3'ünün bir resesyondan endişe ettikleri ortaya konuldu. Bununla birlikte 12 bölgenin tamamında son rapordan bu yana hafif veya ılımlı bir büyüme görüldüğü ifade edildi. Ancak 8 bölge gelecekteki büyümeye yönelik beklentilerin azaldığını ortaya koydu.

11 Nisan'dan 23 Mayıs'a kadar toplanan bilgiler ile Minneapolis Fed tarafından hazırlanan rapor 12 bölgenin çoğunun istihdamda ılımlı veya yavaş artış bildirdiklerini gösterirken, tüm bölgeler iş gücü piyasasını "sıkı" olarak tanımladı. Fed bölgelerinin çoğunda ücretlerde büyüme "güçlü" veya "ılımlı" olarak ifade edilirken, şirketler 2023 yılında ücretlerde ek artışlar beklediklerini belirtti.

Bej Kitap'ta "Bölgelerin çoğunda temas kurulanlar güçlü veya sağlam fiyat artışı rapor etti. Bölgelerin yarısından fazlası müşterilerin daha küçük hacimlerle alım yaptıklarını, daha ucuz markalara yöneldiklerini bildirdi" ifadeleri de yer aldı.