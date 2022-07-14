Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından ülkenin mevcut ekonomik durumunun değerlendirilmesi amacıyla 12 bölgesel Fed'den gelen verilerin derlendiği "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısı yayınlandı.

Rapora göre ülke ekonomisi mayıs ortasından bu yana ılımlı bir hızla genişleme gösteriyor. Bu dönemde ülke genelinde gıda ve enerji fiyatları yükselişini sürdürdü.

Bej Kitap'ta "Bir kaç bölge talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını bildirdi ve beş bölgedeki temaslar artan bir durgunluk riskine ilişkin endişelere dikkat çekti. Çoğu bölge yüksek gıda ve gaz fiyatlarının hanehalkının isteğe bağlı gelirini azalttığı için tüketici harcamalarının ılımlı olduğunu bildirdi" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda devam eden düşük stok seviyeleri nedeniyle çoğu bölgede yeni otomobil satışlarının durgun kaldığına işaret edildi.