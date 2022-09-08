Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Bej Kitap olarak bilinen ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12 bölgesinden toplanan verilerle hazırlanan rapor temas kurulan işletmelerin gelecek 6-12 ayda talepte daha fazla yavaşlama beklediklerini gösterdi.

Raporda "Genel olarak iş gücü piyasası şartları sıkı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte neredeyse tüm bölgeler iş gücü bulunabilirliğinde bazı iyileşmeler olduğunu bildirdi. Fiyat seviyeleri oldukça yüksek olmaya devam etti, ancak 9 bölge fiyat artış oranlarında belli bir derecede yavaşlama olduğunu ifade etti" ifadeleri yer aldı.

Tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle davranışlarında ayarlamalar yaptığına işaret edilen Bej Kitap raporunda "Bölgelerin çoğu hanehalklarının harcamalarını ihtiyari mallardan gıda ve diğer zaruri ürünlere yönlendirmeye başlamalarına rağmen tüketici harcamalarının istikrarlı olmayı sürdürdüğünü not etti" bilgisine yer verildi.