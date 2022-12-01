Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Fed Bej Kitap raporunu yayınladı. Raporda ABD ekonomisinin sonbaharda istikrarlı şekilde büyüdüğüne ve enflasyonun hafif şekilde gerilediğine işaret edilirken, pek çok işletmenin yılın sonuna doğru ekonomik görünüm konusunda "daha büyük bir belirsizlik" hissettikleri, daha kötümser hale geldikleri ortaya konuldu.

13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında tartışılmak üzere ekim ayı ortasından 23 Kasım'a kadarki dönemde 12 Fed bölgesinden toplanan verilerle derlenen Bej Kitap'ta, "Faiz oranları ile enflasyon ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam etti ve temas kurulanların çoğu görünüm konusunda daha büyük belirsizlik veya artan karamsarlık ifade etti. Enflasyonun yatay kalması veya biraz daha yavaşlaması beklenmekte" ifadeleri yer aldı.

Zayıflayan talebe ve tedarik zincirlerindeki darboğazların hafiflemesine yanıt olarak "fiyat artışlarının hızı yavaşladı" değerlendirmesi yapılan raporda enflasyonun daha aşağı getirilmesinde ilerlememenin yavaş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.