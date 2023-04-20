Fed Bej Kitap raporu yayÄ±nlandÄ±
ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) dÃ¼n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapor gÃ¶re ABD'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde genel ekonomik bÃ¼yÃ¼menin yatay seyretmesi nedeniyle tÃ¼keticiler ve iÅŸletmeler son haftalarda daha az kredi kullandÄ±.Â
Fed'in 12 bÃ¶lgesel bankasÄ±ndan gelen veriler ile derlenen Bej Kitap raporuna gÃ¶re Fed bankalarÄ±ndan birkaÃ§Ä± bÃ¶lgelerindeki bankalarÄ±n son zamanlarda borÃ§ verme standartlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve likidite konusunda endiÅŸeleri olduÄŸunu, gelecekteki bÃ¼yÃ¼me iÃ§in belirsiz beklentileri olduÄŸunu ortaya koydu.Â
Fed'in Ã¼lke Ã§apÄ±ndaki ekonomik anekdotlardan derlediÄŸi verilere gÃ¶re mart ayÄ± baÅŸÄ±ndaki Bej Kitap'tan bu yana genel ekonomik aktivite sabit kaldÄ±. 12 Fed bÃ¶lgesinden 9'u dÃ¶nem boyunca ekonomik aktivitede Ã§ok az deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunu veya hiÃ§ deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
Raporda, "Gelecekteki bÃ¼yÃ¼meye iliÅŸkin beklentiler Ã§oÄŸunlukla deÄŸiÅŸmedi ancak iki bÃ¶lge gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini gÃ¶rdÃ¼.
Rapor 10 Nisan'dan Ã¶nceki altÄ± hafta iÃ§inde toplanan bilgilerle derlendi.Â