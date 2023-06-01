Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Bej Kitap raporuna göre son haftalarda ABD ekonomik faaliyet genel olarak neredeyse değişmedi, ancak istihdam ve fiyat artış hızının yavaşlamasıyla birlikte görünüm kötüleşti. Raporda, "Gelecekteki büyüme beklentileri biraz kötüleşti, çoğu kişi faaliyetin daha da genişleyeceğini bekliyordu" ifadesine yer verildi.

Fed bölgeleri tarafından yapılan anket ve görüşmelerle elde edilen verilere hazırlanan raporda iş gücü piyasalarının güçlü kalmaya devam ettiği, ancak biraz yavaşladığı belirtildi.

Rapor ayrıca bölgelerin çoğunda işsizliğin önceki raporlara göre "daha yavaş hızla" arttığını not etti. Konut fiyatlarının "ılımlı" ve kiraların hafif şekilde arttığı belirtilen raporda, "İmalat aktivitesi bölgelerin çoğunda yatay kaldı ve tedarik zinciri sorunları iyileşmeye devam etti" değerlendirmesi de yer aldı.