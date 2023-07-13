Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

ABD'de ekonomik aktivitenin son haftalarda hafifçe arttığı ve beklentilerin önümüzdeki aylarda büyümenin yavaş bir şekilde devam edeceği yönünde olduğu belirtildi.

Fed tarafından 30 Haziran'a kadar 12 bölgenin Fed yetkilileriyle gerçekleştirilen anket ve röportajlardan oluşan Bej Kitap raporuna göre genel ekonomik faaliyet mayıs sonundan bu yana biraz arttı.

Raporda, "Önümüzdeki aylara ilişkin ekonomik beklentiler genel olarak yavaş büyüme çağrısı yapmaya devam etti" denildi.

Rapor Fed'in temmuz ayı faiz toplantısına iki hafta kala yayınlandı. Piyasalar şu anda Fed'den 25 baz puan bir artışı fiyatlandırıyor.

Fed'in 13-14 Haziran'daki son toplantısından bu yana elde edilen veriler ekonominin geçen yılın başından bu yana gerçekleştirilen 500 baz puan artışa ve Fed'in resesyon yönündeki beklentilerine rağmen büyümeye devam ettiğini gösterdi.

Bej Kitap'ın açıklanmasından birkaç saat önce enflasyon rakamları açıklandı ve yüzde 3 ile 2021 yılı Mart ayından bu yana en düşük seviye görüldü.

Rapor Boston New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis Minneapolis, Kansas, Dallas ve San Francisco Fed yetkililerinden alınan görüşlerle oluşturuldu.

Raporda 5 bölge hafif veya ılımlı bir büyüme bildirirken, 5 bölge herhangi bir değişiklik kaydetmediğini, 2 bölge ise hafif ve ılımlı düşüşler yaşandığını bildirdi.

Yoğun bir yaz sezonunu öngören turizm ve seyahat faaliyetlerinin güçlü olduğuna işaret edilen Raporda, "Otomobil satışları çoğu bölgede sabit kaldı veya ılımlı bir büyüme gösterdi" denildi.

İstihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiğine işaret edildi, ancak tam istihdam noktasında henüz olunmadığı belirtildi.