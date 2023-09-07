Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

Fed tarafından dün açıklanan Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomik büyümesi temmuz ve ağustos aylarında soğuyan iş gücü piyasası ve yavaşlayan enflasyon baskıları nedeniyle ılımlı bir seyir izledi ve Fed'in faiz artışlarını tamamladığı ya da tamamlamak üzere olduğu yönündeki beklentileri destekledi.

Rapora göre tüketici harcamaları yaz aylarında turizm ve seyahat harcamalarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha güçlü oldu. Ancak bazı bölgelerdeki iş bağlantıları, müşterilerin fazla tasarruflarının azalması nedeniyle harcamalarını desteklemek için krediye daha fazla güvendiklerini söyledi.

Raporda ayrıca tüketici sektöründeki bazı yıpranmalara dikkat çekilerek artan sayıda hanehalkının Covid-19 salgını sırasında biriktirdikleri tasarrufları tükettikleri ve borçlanmaya daha fazla yöneldikleri belirtildi. Rapor aynı zamanda daha fazla hanehalkının borçlarını yönetmekte zorlandığına dair kanıtlar buldu.