Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

12 bölgesel Fed'in 26 Şubat'a kadar iş dünyası temsilcileriyle yaptıkları anketlerden derlenen Bej Kitap raporunda, "Ekonomik faaliyetler dengeli bir şekilde hafifçe arttı. Gelecekteki ekonomik büyümeye ilişkin görünüm genel olarak olumlu kalmaya devam etti ve iş dünyası temsilcileri önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde daha güçlü talep ve daha az kısıtlayıcı finansal koşullar beklediklerini belirtti" değerlendirmesi yapıldı.

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Fed'in 12 bölgesinden 11'i ekonomik faaliyetlerin sabit kaldığını ya da arttığını bildirirken, diğer bölge hafif bir yumuşama kaydetti.

Bej Kitap'ın derlendiği anketlere katılanlar iş gücü piyasasının son haftalarda daha da gevşediğini söylerken, bazı Fed bölgeleri daha yavaş bir artış hızına işaret etse de ücretler de arttı.

Enflasyon konusunda Fed yetkilileri, işletmelerin yüksek maliyetleri müşterilerine yansıtmakta zorlandığını bildirdi. Bununla birlikte, navlun maliyetlerindeki ve işveren destekli sağlık sigortası da dahil olmak üzere çeşitli sigorta kategorilerindeki artışlara atıfta bulunan temaslarla yukarı yönlü baskılar da yenilendi. Raporun başka bir bölümünde ise, bazı bölgelerin fiyat baskılarının hafiflediğini bildirmesine rağmen enflasyonun devam ettiği vurgulandı.