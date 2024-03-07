'Fed bu yıl en fazla 2 faiz indirimi yapacak'

WSJ'ye konuşan Kashkari, Fed politika yapıcıların en son üç aylık ekonomik tahminler açıkladığında öngördükleri çeyrek puanlık faiz indirimi sayısına atıfta bulunarak "Aralık ayında iki puandaydım" dedi.

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FOMC üyelerinin yeni projeksiyonları, 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak toplantının ardından açıklanacak.

Kashkari, "Elde edilen veriler ışığında aralık ayına kıyasla daha fazla kesinti yapacağımı söylemek zor. Temel bir durumda aralık ayında olduğum yerde olacağım gibi görünüyor, ya da potansiyel olarak bir daha az, ama karar vermedim" dedi.

Aralık ayında FOMC üyelerinin medyan tahmini, Fed politika faizini bu yıl 3 kez indirerek mevcut %5,25-%5,5 aralığından %4,5-%4,75 aralığına çekeceği yönündeydi.

Kashkari, baz senaryonun Fed'in faizleri daha fazla artırmayacağı yönünde olduğunu ve bu görüşün aralık ayında yayınlanan tahminler ve o zamandan bu yana yapılan açıklamalar temelinde tüm Fed politika yapıcıları tarafından paylaşıldığını söyledi.

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Kashkari, "Ekonominin dirençli kalması ve enflasyonun beklenenden daha yerleşik olması halinde, yapacağımız ilk şey, faiz oranlarını uzun bir süre için oldukları yerde tutmak olacaktır" diye konuştu.