'Fed bu yıl faiz oranlarını düşürebilir'

Brookings Enstitüsü tarafından düzenlenen sanal bir etkinlikte konuşan Waller, "Sürdürülebilir bir %2 PCE enflasyonu seviyesine ulaşma mesafesinde olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyorum. Enflasyon yeniden yükselişe geçmediği ve yüksek kalmaya devam ettiği sürece, FOMC'nin bu yıl federal fon oranı için hedef aralığını düşürebileceğine inanıyorum" dedi.

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Fed Başkan Yardımcısı Waller, Fed'in bu yıl politikayı gevşetme niyetine ilişkin bugüne kadarki en ayrıntılı açıklamalardan bazılarını yaptı. Waller faiz indirimine açık olduğunu gösterirken, yorumları aynı zamanda bu yıl altı faiz indirimine yönelik piyasa beklentilerine de karşı çıkıyor gibi göründü.

"Faiz oranlarını düşürmeye başlamak için doğru zaman geldiğinde, bunun metodik ve dikkatli bir şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuşan Waller, "Ekonomik faaliyet ve iş gücü piyasaları iyi durumdayken ve enflasyon kademeli olarak %2'ye düşerken, geçmişte olduğu kadar hızlı hareket etmek ya da faizleri düşürmek için bir neden görmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Faiz indirimine gidilmesi için tüketim ve işe alımlarda ılımlı bir seyir izlenmesi ve aylık enflasyon verilerinin düşük kalmaya devam etmesi gerektiğini belirten Waller, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde enflasyon hedefimize doğru ilerlediği fikrini teyit eden ya da sorgulayan daha fazla bilgiye ihtiyacım olacak" dedi.

Waller, "Son birkaç aydır elde ettiğimiz veriler, komitenin 2024 yılında politika faizini düşürmeyi düşünmesine izin veriyor. Ancak, bu veri trendlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, politika yolundaki değişikliklerin dikkatle kalibre edilmesini ve aceleye getirilmemesini gerektiriyor" diye konuştu.

Waller mevcut mali koşulları kısıtlayıcı olarak nitelendirdi ve "aşırı sıkılaştırmadan kaçınmak için politika belirleme sürecinin daha dikkatli ilerlemesi gerektiğini" söyledi.

"Politikanın doğru bir şekilde belirlendiğine inanıyorum" ifadelerini kullanan Waller, "Kısıtlayıcı ve ılımlı enflasyon değerleri görmeye devam etmemizi sağlamak için talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam etmelidir" dedi.