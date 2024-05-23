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Uzmanpara 'Fed bu yıl faiz oranlarını düşürmez'
Haberler Uzmanpara 'Fed bu yıl faiz oranlarını düşürmez'

'Fed bu yıl faiz oranlarını düşürmez'

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşürmesini beklemediğini söyledi.

23.05.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
'Fed bu yıl faiz oranlarını düşürmez'

Solomon, Boston College'da düzenlenen bir etkinlikte "Ben hala sıfır faiz indirimi noktasındayım. Bence daha yüksek enflasyona hazırız" dedi.

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Solomon'un yorumları, Fed'in bu yıl en az bir faiz indirimine gideceği yönündeki piyasa beklentileriyle tezat oluşturuyor.

Solomon, yaklaşık 150 üst düzey şirket yöneticisi ve Boston College öğrencisinden oluşan bir dinleyici kitlesine, ABD ekonomisinin temelde oldukça güçlü olduğuna inanmasına rağmen, tüm Amerikalıların büyümeyi veya enflasyonun etkisini aynı şekilde yaşamadığını söyledi.

"Enflasyon sadece nominal değil, kümülatiftir" diyen Solomon, yakın zamanda bir market zincirinin CEO'su ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, müşterilerin artan fiyatlar karşısında alışverişlerini azalttığını gördüğünü söyledi.

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