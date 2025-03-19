Fed bu yıl için 2 kez faiz indirimi sinyali verebilir

Enflasyonun Fed'in hedefi olan %2'ye doğru istikrarlı bir şekilde gerilemesine karşılık olarak bir zamanlar “iyi haber” olarak görülen faiz indirimleri, şimdi yaygın gümrük tarifeleri, hükümet harcamalarındaki hızlı kesintiler ve ekonomik belirsizlikteki artış sonrasında zorlanan bir ekonomiyi dengelemek için uygulanacak “kötü haber” indirimleri haline gelebilir.

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Birçok ekonomist bu yıl için büyüme tahminlerini keskin bir şekilde düşürdü. Barclays, 2024'te %2,5 olan büyüme tahminini şimdi %0,7 olarak öngörüyor. Goldman Sachs ekonomistleri ise değişken gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda enflasyonun bu yılın sonunda %2,6'dan %3'e yükselmesini bekliyor.

Daha yavaş büyüme, işsizliği de artırırsa ve daha yüksek enflasyon Fed'i çok zor bir duruma sokacaktır.

Ekonomistler, Powell'ın FOMC toplantımsının ardından düzeleyeceği basın toplantısında Fed'in böyle bir durumla nasıl başa çıkacağına dair bir sinyal verip vermeyeceğini yakından izleyecek.

Powell bu ayın başlarında “Temkinli olmanın maliyeti çok çok düşük. Ekonomi iyi durumda, bizim bir şey yapmamıza ihtiyacı yok” ifadelerini kullanmıştı.