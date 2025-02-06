Fed cephesinden gümrük vergisi mesajı

Goolsbee, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu, iş gücü piyasasının "makul bir şekilde" tam istihdamda olduğunu ve enflasyonun düşerek Fed'in %2'lik hedefine yaklaştığını da söyledi.

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Goolsbee, "Ancak şimdi tedarik zincirine yönelik bir dizi yeni zorlukla karşı karşıyayız. Yangınlar ve kasırgalardan büyük limanları devre dışı bırakan köprü çarpışmalarına, kanal tıkanmalarına ve liman işçilerinin grev tehditlerine kadar doğal ve insan kaynaklı felaketler, jeopolitik aksaklıklar, göç ve tabi ki büyük gümrük vergileri tehdidi ve tırmanan bir ticaret savaşı potansiyeli" dedi.

"2025'te enflasyonun yükseldiğini ya da ilerlemenin durduğunu görürsek Fed 'enflasyonun aşırı ısınmadan mı, yoksa gümrük tarifelerinden mi?' kaynaklandığını anlamaya çalışmak gibi zor bir durumda kalacaktır" diye konuşan Goolsbee, Başkan Donald Trump'ın ilk yönetimi sırasında ithalat vergilerini uygulamaya koyduğu 2018'e kıyasla bu kez "gümrük vergilerinin daha fazla ülkeye, daha fazla mala ya da daha yüksek oranlarda uygulanabileceğini, bu durumda etkinin daha büyük ve daha uzun süreli olabileceğini" söyledi.

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"Eğer 2018'de şirketler en kolay malları Çin dışına kaydırdıysa, o zaman geriye ikame edilebilirliği en az olan mallar kalabilir" ifadelerini kullanan Goolsbee, "Bu durumda, enflasyon üzerindeki etki bu kez çok daha büyük olabilir" dedi.

Goolsbee bir kamyon veya otomobilin nihai montajında kullanılan parçaların karmaşık tedarik zincirlerinin bir parçası olarak sınırları birden çok kez geçebildiği otomotiv endüstrisinde gümrük vergilerinin gümrük vergilerinin üzerine yığılabileceğini belirtti. Ve bu tarifeler doğrudan otomobil alıcılarına yansıtılmasa bile, enflasyonu başka şekillerde etkileyebileceğini öne sürdü.