'Fed daha agresif olmalı'

Financial Times'a konuşan Bullard, faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi ne hızlandırdığı ne de sınırladığı seviyeyi yüzde 2,4 civarı olarak işaret etti ve "Eğer enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine yakın seviyeye getirmek istiyorsak faiz oranı bu eşiğin ötesine mümkün olduğunca çabuk geçirilmeli" diye konuştu.

Bullard, "Nötr faiz oranı enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmakta. Sadece enflasyondaki yukarı yönlü baskıyı keser" dedi.