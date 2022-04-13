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'Fed daha agresif olmalı'

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun kökünü kazıma çabalarında daha agresif olması ve faiz oranlarının büyümeyi aktif şekilde düşürdüğü bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

13.04.2022 - 09:59 |
'Fed daha agresif olmalı'

Financial Times'a konuşan Bullard, faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi ne hızlandırdığı ne de sınırladığı seviyeyi yüzde 2,4 civarı olarak işaret etti ve "Eğer enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine yakın seviyeye getirmek istiyorsak faiz oranı bu eşiğin ötesine mümkün olduğunca çabuk geçirilmeli" diye konuştu.

Bullard, "Nötr faiz oranı enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmakta. Sadece enflasyondaki yukarı yönlü baskıyı keser" dedi.

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